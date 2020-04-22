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حوادث

العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق فى محل إقامتها بأسوان .. صور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:02 م
الحريق
الحريق
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شاذلى عبد الفتاح
أنقذت العناية الألهية أسرة مكونة من 6 أفراد زوج وزوجة و 4 أبناء من زهق أرواحهم نتيجة تعرض الأستراحة التى يقيمون فيها بمنطقة حى رمسيس بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان لإشتعال النيران بها.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوسمبل يفيد بإندلاع حريق فى إستراحة مبنية من الخشب بمنطقة حى رمسيس بمدينة أبوسمبل السياحية، وتبعد نحو 400 متر من معبد أبوسمبل.

وتحركت على الفور 4 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدينة بأبو سمبل، إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد مضى نحو ساعة ونصف من اشتعال النيران، التى امتدت إلى الأشجار الخشبية المنتشرة بالمكان.

وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث مركز شرطة أبوسمبل، أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائى، شب فى استراحة ضمن استراحات اليونسكو التى أنشأتها سابقًا للعاملين فى جهود إنقاذ المعبد ثم سلمتها وزارة الآثار لمجلس مدينة أبوسمبل والذى بدوره يوزعها بين العاملين فى القطاعات المختلفة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الاستراحة المتضررة من الحريق، يقيم فيها أحد موظفى الصحة بمدينة أبوسمبل يدعى "عاطف" برفقة زوجته وأبنائه الأربعة، وفر هاربًا خارج الاستراحة بعد اندلاع الحريق، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية باستثناء إصابة فرد شرطة تابع للحماية المدينة أصيب أثناء المشاركة فى جهود الإطفاء وتم إسعافه بالمكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق فى محل إقامتها بأسوان .. صور
العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق فى محل إقامتها بأسوان .. صور
العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق فى محل إقامتها بأسوان .. صور
العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق فى محل إقامتها بأسوان .. صور
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