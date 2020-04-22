استمتع معانا.. جولة افتراضية جديدة بالمجموعة الهرمية للملك زوسر بسقارة

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة لعشاق الحضارة المصرية القديمة بأحد المناطق الأثرية بالتعاون مع شركة Virtual Mid East



وتشمل الجولة المجموعة الهرمية للملك زوسر والتي تضم 10 عناصر معمارية أهمها بهو المدخل وبهو الأعمدة المشكل من 40 عمود في صفين والفناء المفتوح والهرم المدرج بارتفاع 60 مترا والمقبرة الجنوبية وبيتا الجنوب الشمال وأماكن الطقوس بفناء الـحب – وهو احتفال يهدف إلى تجديد حكم الملك بتجديد شبابه– والمكان المخصص الملك للاحتفال بهذه المناسبة الهامة والمعبد الجنائزي وحجرة السرداب.





ويمكن متابعة الجولة الافتراضية من خلال الرابط التالي: