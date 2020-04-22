رامي جمال يهنئ متابعيه بشهر رمضان المبارك.. شاهد

هنأ رامي جمال جمهورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بقرب حلول شهر رمضان المبارك.





ونشر رامي جمال صورة وعلق عليها قائلا "كل عام وحضراتكم وحبايبكم بخير كل عام وانتم الي الله اقرب رمضان كريم وان شاء الله يكون شهر رفع البلاء ونهايه الوباء".





وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن بعد غدٍ الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.





وقالت الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.



