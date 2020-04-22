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منوعات

العثور على ثعبان فيلم هاري بوتر الحقيقي.. صور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:36 م
الثعبان الضخم - تم
الثعبان الضخم - تم اكتشافه في الهند
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أماني إبراهيم
اكتشف العلماء نوعا جديدا من الأفاعي الضخمة في الهند تشبه إلى حد كبير الثعبان الذي كان بطل الجزء الثاني من سلسلة أفلام هاري بوتر، ما دفع العلماء لإطلاق اسم الثعبان في الفيلم عليه (الباسيليسك) الذي انطلق من سالازار سليذرين هو شخصية خيالية لساحر في سلسلة هاري بوتر وأحد مؤسسي هوجو ورتس وهو الذي أطلق الوحش المحبوس فيها بعد ألف عام من اختفائه واختفى هو أيضا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم تسمية الثعبان الأخضر السام بهذا الاسم نظرا للشبه الكبير بين الثعبانين الخيالي والحقيقي، في قصص هاري بوتر الذي كان سالازار أحد مؤسسي مدرسة هوجورتس للسحر والشعوذة.

ووجد الباحثون من المركز الوطني للعلوم البيولوجية وجمعية بومباي للتاريخ الطبيعي الثعبان في أروشنال براديش في الهند، ووفقا لفريق البحث فقد تم العثور على الأنواع الجديدة في جبال الهيمالايا أيضا لتعد دليلا على التنوع البيولوجي الموجود عبر شمال شرق الهند.

وفي قصص هاري بوتر كان لدى الباسيليسك القدرة على التحدث إلى الثعابين، وهي مهارة تسمى بارسلماوث، وكان رمز منزله في هوجوورتس ثعبانا.
العثور على ثعبان فيلم هاري بوتر الحقيقي.. صور
العثور على ثعبان فيلم هاري بوتر الحقيقي.. صور
العثور على ثعبان فيلم هاري بوتر الحقيقي.. صور
العثور على ثعبان فيلم هاري بوتر الحقيقي.. صور
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