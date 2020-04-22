الأرصاد السعودية تعلن طقس الخميس بالمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد بالسعودية، أن يسود غدا الخميس في المملكة طقس غائم جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية بالمملكة.









وقال بيان هيئة الأرصاد من المتوقع غدا الخميس هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، حائل والشرقية».









في حين توقعت هيئة الأرصاد أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، وشمالية جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، مع ارتفاع متوسط للموج من نصف متر إلى متر ونصف.