آية حمزة: فخورة بالتعامل مع صاحبة السعادة فى فرح عديلة

أعربت المخرجة آية حمزة عن سعادتها بالتعامل مع قيمة وقامة مثل الفنانة إسعاد يونس وقالت "انا فخورة بهذا العمل الذى قربتى من صاحبة السعادة على المستوى الإنساني والفني واكتشافى للجانب الإنساني الجميل لفنانة متميزة محبة للجميع ومريحة على مستوى العمل رغم حجم نجوميتها وشهرتها الكبيرة الا ان سهولة تعاملها مع فريق العمل وتواضعها واحتوائها للجميع كان مثالا ودرسا لنا كشباب فى بداية حياتنا المهنية.





واضافت آية ان العمل مع صاحبة السعادة ممتع للغاية وأنها تعلمت منها الكثير وتمنت للمسلسل النجاح وان يحوز العمل رضاء جمهور صاحبة السعادة.





مسلسل "فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس،بيومي فؤاد،شيماء سيف، تأليف اسلام صالحين وإخراج آية حمزة وإنتاج Batcave Studio ومن المقرر إذاعته في تمام الساعة ٤.٣٠ مساءً،عبر قنوات راديو النيل.



