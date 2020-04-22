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فن

آية حمزة: فخورة بالتعامل مع صاحبة السعادة فى فرح عديلة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:54 م
إسعاد يونس - آية
إسعاد يونس - آية حمزة
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سعيد فراج
أعربت المخرجة آية حمزة عن سعادتها بالتعامل مع قيمة وقامة مثل الفنانة إسعاد يونس وقالت "انا فخورة بهذا العمل الذى قربتى من صاحبة السعادة على المستوى الإنساني والفني واكتشافى للجانب الإنساني الجميل لفنانة متميزة محبة للجميع ومريحة على مستوى العمل رغم حجم نجوميتها وشهرتها الكبيرة الا ان سهولة تعاملها مع فريق العمل وتواضعها واحتوائها للجميع كان مثالا ودرسا لنا كشباب فى بداية حياتنا المهنية.

واضافت آية ان العمل مع صاحبة السعادة ممتع للغاية وأنها تعلمت منها الكثير وتمنت للمسلسل النجاح وان يحوز العمل رضاء جمهور صاحبة السعادة. 

مسلسل "فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس،بيومي فؤاد،شيماء سيف، تأليف اسلام صالحين وإخراج آية حمزة وإنتاج Batcave Studio ومن المقرر إذاعته في تمام الساعة ٤.٣٠ مساءً،عبر قنوات راديو النيل. 

وكانت قد حصلت إسعاد يونس على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972 وعملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفيا في "مؤسسة روز اليوسف"، عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.

ثم دخلت مجال التمثيل وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاحا غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي، كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج "صاحبة السعادة".
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