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فن

مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 2 : زيكا وشوقه يتعرضان للضرب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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شروق حمدى
انطلقت اليوم أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق" لحمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر. 


وبدأت الحلقة الثانية من المسلسل بفرح شيماء يبدأ زيكا الفنان "اوس اوس" في الغناء على المسرح إلا أن الحضور انهالوا عليه بالضرب بسبب صوته المزعج ، في مشهد كوميدي.


واجتمع عمال النظافة عند دوعكي" صلاح عبد الله " كبير العمال واقترحوا عليه تنظيم رابطة لمراعاة مصالحهم ووعدهم بالتفكير في الأمر.


ومن ناحية اخرى يصر زيكا "اوس اوس" على أن يصبح مطربا و يصر شوقه " حمدى الميرغنى" على أن يصبح ممثلا و تحاول الراقصة سونيا "رحاب الجمل " البحث عن نبطشي جديد بعد أن تخلى عنها النبطشي السابق عنها.



مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج: محمد مصطفى، ويعرض على MBC Masr فى تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر .


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