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إسبانيا تجتاز ذروة كورونا.. ونوابها يمددون حالة الطوارئ

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:32 م
كورونا في اسبانيا
كورونا في اسبانيا
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على صالح
وافق مجلس النواب الإسباني اليوم الأربعاء على مقترحات الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا حتى 9 مايو.

وقد أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن المقترحات السبت الماضي، وصوت المشرعون  ، مع امتناع البعض عن التصويت، لصالح إطالة أمد حالة الطوارئ في إسبانيا وتدابير الإغلاق ذات الصلة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية لأول مرة حالة الطوارئ في 14 مارس وتم تمديد الإجراءات الآن ثلاث مرات.

ووفقًا لدستور البلاد، لا يمكن فرض حالة الطوارئ إلا لمدة 15 يومًا قبل موافقة البرلمان لإطالة أمد الإجراءات.

ويُسمح للمواطنين في الدولة الأوروبية بمغادرة منازلهم للتسوق بحثًا عن الطعام أو زيارة الصيدليات أو تلقي العلاج الطبي أو السفر إلى العمل أو مساعدة المحتاجين. 

وتم السماح لبعض الصناعات غير الأساسية ، مثل البناء ، باستئناف الأنشطة ، ومن عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، سيسمح للأطفال دون سن 14 عامًا بمغادرة المنزل في نزهات قصيرة.

وقال وزير الصحة سلفادور إيلا، إن ذروة تفشي كورونا قد مرت في إسبانيا. 

وأكدت السلطات الصحية اليوم الأربعاء وجود 4211 حالة إصابة جديدة بالمرض، مقارنة بـ 3996 حالة إصابة جديدة تم الإعلان عنها في اليوم السابق.

ويبلغ عدد الوفيات في البلاد الآن 21717 بعد الإبلاغ عن 435 حالة وفاة أخرى ، بزيادة طفيفة عن 430 حالة وفاة أعلنت يوم الثلاثاء.
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