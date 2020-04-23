تكيسات المبايض.. الأعراض والعلاج لتجنبها

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض النصاىح للسيدات التى تعانى من التكيس على المبايض.





اهم علاجات هذه الحالة :

رياضة المشي السريع.

النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي الخضار والفواكه يساعدكِ في التخلص من الكيسات.

تخفيف الوزن .. من المهم جدا

تجنب الدسم و الدهون - السكريات - المشروبات الغازية .

اهتمي بشرب الماء - الشاي الاخضر - اليانسون - الزنجبيل - القرفة









وبالتأكيد أنتى بحاجة لأخذ دواء من طبيبة نسائية لمعالجة الهرمونات.





من أهم أعراض تكيّس المبيض :

- زيادة في الوزن وظهور السمنة في منطقة البطن والقدمين.

- ظهور زيادة في هرمون الحليب.

- ظهور حب الشباب.

- ظهور بعض الشعر في مناطق الدقن والبطن والصدر.