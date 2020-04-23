AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تكيسات المبايض.. الأعراض والعلاج لتجنبها

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:50 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض النصاىح للسيدات التى تعانى من التكيس على  المبايض.

اهم علاجات هذه الحالة :
 رياضة المشي السريع.
النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي الخضار والفواكه يساعدكِ في التخلص من الكيسات.
تخفيف الوزن .. من المهم جدا
تجنب الدسم و الدهون - السكريات - المشروبات الغازية .
اهتمي بشرب الماء - الشاي الاخضر - اليانسون - الزنجبيل - القرفة


وبالتأكيد أنتى بحاجة لأخذ دواء من طبيبة نسائية لمعالجة الهرمونات.

من أهم أعراض تكيّس المبيض :
- زيادة في الوزن وظهور السمنة في منطقة البطن والقدمين.
- ظهور زيادة في هرمون الحليب.
- ظهور حب الشباب.
- ظهور بعض الشعر في مناطق الدقن والبطن والصدر.
- حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية تصبح غير منتظمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للنساء.. مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب تكيس المبايض

أسباب حدوث تكيس المبايض.. رقم 3 الأخطر

3 أعراض غير متوقعة ل تكيس المبايض.. وهذه طرق علاج طبيعية

ترشيحاتنا

خطأ شائع يقع فيه البعض عند أذان الفجر يبطل الصيام.. الإفتاء تكشف عنه

هشام إسماعيل: لن أترشح فى انتخابات الزمالك.. وآخر مرة شجعت الأهلي من 27 سنة ..فيديو

أستمتع بمحاولاتى الفاشلة.. كنزى عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة.. شاهد

في ذكرى وفاة الشاويش عطية.. تعرف على زيجات رياض القصبجي الأربعة

بطل فيلم Top Gun يعلن حبه لـ أنجلينا جولي في مذكراته

شعر ترامب يثير سخرية واسعة على السوشيال ميديا.. وملايين المشاهدات لـ فيديو السشوار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس

تكييف يتسبب في إصابة 9 زبائن داخل مطعم بفيروس كورونا

بطولات يسطرها الأطقم الطبية بأسوان.. استقبال أسطورى لرئيس تمريض عائد من عمله