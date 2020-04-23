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رياضة

بسبب الاهلي والزمالك.. المصري يحصن كريم العراقي

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد عبد الظاهر السقا، مدير الكرة والمدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، تعديل بنود عقد كريم العراقي ظهير أيمن الفريق، وذلك بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وقال السقا في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية، إن العلاقة بين المصري وكريم العراقي مميزة وإنه بات "أحد أفضل اللاعبين في مركزه في الكرة المصرية".

وأضاف أنه مع تألق اللاعب بشكل لافت مع المنتخب الأولمبي المصري، جذب أنظار الكثير من الأندية، "لذلك قامت إدارة المصري بتعديل في بنود عقده مع النادي لتتناسب مع إمكانياته وما يقدمه للفريق حاليا".

وتألق العراقي هذا الموسم مع المصري، كما كان عنصرا فعالا بمنتخب مصر الأولمبي وساهم في حسم تأهله لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، الأخيرة.

وشهدت الفترة الاخيرة وصول العديد من العروض الي النادي المصري، بالاضافة الي انباء عن تفاوض النادي الأهلي ونادي الزمالك مع كريم العراقي من اجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.,
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