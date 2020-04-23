بـ 3.5 مليون جنيه.. بنك ناصر يرسل مواد غذائية للأسر الفقيرة بشمال ووسط سيناء

صرحت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه في ضوء دور البنك التكافلي ورؤيته في توصيل خدماته لجميع فئات المجتمع وفي إطار الاستعدادات لقدوم شهر رمضان المعظم ومواكبته مع احتفالات تحرير سيناء، فقد تقرر تخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه لتجهيز وإرسال قافلة محملة بالمواد الغذائية إلى الأسر الأكثر احتياجًا والحالات الأولى بالرعاية من أهالي شمال ووسط سيناء في مبادرة جديدة من البنك تحت مسمى "هنفطر معاك".

وقالت "القباج" إنه في ظل الظروف الحالية التي تواجهها الدولة مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد المصري وما تشهده العديد من القطاعات من إغلاق كلي أو جزئي ومن منطلق دور البنك الرائد في دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة الفعالة في مثل تلك الأزمات، فقد تم التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر للتنمية والإبداع بمدينة العريش لإرسال ٨ شاحنات نقل تضم ١٨٦ طنا من المواد الغذائية لجميع مدن شمال ووسط سيناء، و٥٠ خزانا لحفظ المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى ٩ أجهزة غسيل كلوى لمستشفى العريش العام.

وقال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إنه نظرا لأن البنك يحتل مكانة وأهمية بالغة تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعي، وهو الدور الأصيل والمتمثل في حماية جميع فئات المجتمع وترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة من حتمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات لذلك اتجه البنك للتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية لتوفير هذه القافلة والتي تخدم مدن شمال سيناء، ومنها الشيخ زويد والعريش وبير العبد ومدن وسط سيناء مثل الحسنة ونخل والقسيمة ووادي العمرو والبرث.

وأضاف أن القافلة تضم 6 آلاف كرتونة مواد غذائية تم فيها مراعاة أن تكون متنوعة بجميع أنواع المواد الغذائية بحيث تكفي لإعاشة أسرة كاملة طوال الشهر الكريم، وكل كرتونة تزن حوالي 31 كيلو من المواد الغذائية بإجمالي مبلغ 3 ملايين جنيه تقريبا، كما تم إمدادهم بـ 50 من خزانات لحفظ المياه ووحدات لفلترة المياه بالتجمعات البدوية نظرا لعدم توافر مياه الشرب و4 محطات تنقية ومعالجة المياه نظرا لارتفاع الملوحة بمياه الآبار الجوفية بمناطق شمال ووسط سيناء.

جدير بالذكر أن الدكتور اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، قدم شهادة شكر وتقدير للدكتور شريف فاروق والعاملين بالبنك على الجهد المبذول في معاونة أهالي سيناء من خلال مساهمة البنك بقوافل الخير، معربا عن تمنيه دوام التعاون بين المحافظة والبنك.