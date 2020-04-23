AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بـ 3.5 مليون جنيه.. بنك ناصر يرسل مواد غذائية للأسر الفقيرة بشمال ووسط سيناء

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
صرحت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه في ضوء دور البنك التكافلي ورؤيته في توصيل خدماته لجميع فئات المجتمع وفي إطار الاستعدادات لقدوم شهر رمضان المعظم ومواكبته مع احتفالات تحرير سيناء، فقد تقرر تخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه لتجهيز وإرسال قافلة محملة بالمواد الغذائية إلى الأسر الأكثر احتياجًا والحالات الأولى بالرعاية من أهالي شمال ووسط سيناء في مبادرة جديدة من البنك تحت مسمى "هنفطر معاك". 
 
وقالت "القباج" إنه في ظل الظروف الحالية التي تواجهها الدولة مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد المصري وما تشهده العديد من القطاعات من إغلاق كلي أو جزئي ومن منطلق دور البنك الرائد في دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة الفعالة في مثل تلك الأزمات، فقد تم التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر للتنمية والإبداع بمدينة العريش لإرسال ٨ شاحنات نقل تضم ١٨٦ طنا من المواد الغذائية لجميع مدن شمال ووسط سيناء، و٥٠ خزانا لحفظ المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى ٩ أجهزة غسيل كلوى لمستشفى العريش العام.
 
وقال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إنه نظرا لأن البنك يحتل مكانة وأهمية بالغة تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعي، وهو الدور الأصيل والمتمثل في حماية جميع فئات المجتمع وترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة من حتمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات لذلك اتجه البنك للتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية لتوفير هذه القافلة والتي تخدم مدن شمال سيناء، ومنها الشيخ زويد والعريش وبير العبد ومدن وسط سيناء مثل الحسنة ونخل والقسيمة ووادي العمرو والبرث.
 
وأضاف أن القافلة تضم 6 آلاف كرتونة مواد غذائية تم فيها مراعاة أن تكون متنوعة بجميع أنواع المواد الغذائية بحيث تكفي لإعاشة أسرة كاملة طوال الشهر الكريم، وكل كرتونة تزن حوالي 31 كيلو من المواد الغذائية بإجمالي مبلغ 3 ملايين جنيه تقريبا، كما تم إمدادهم بـ 50 من خزانات لحفظ المياه ووحدات لفلترة المياه بالتجمعات البدوية نظرا لعدم توافر مياه الشرب و4 محطات تنقية ومعالجة المياه نظرا لارتفاع الملوحة بمياه الآبار الجوفية بمناطق شمال ووسط سيناء.
 
جدير بالذكر أن الدكتور اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، قدم شهادة شكر وتقدير للدكتور شريف فاروق والعاملين بالبنك على الجهد المبذول في معاونة أهالي سيناء من خلال مساهمة البنك بقوافل الخير، معربا عن تمنيه دوام التعاون بين المحافظة والبنك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصرالاجتماعي ومؤسسة غبور للتنمية

استعدادا لشهر رمضان المبارك .. قوافل الخير لإعانة الأسر الأكثر احتياجا في سيناء

تتضمن 185 طنا من المواد الغذائية واللحوم.. تحيا مصر يطلق 3 قوافل لرعاية أسر العمالة غير المنتظمة بـ 3 محافظات

شهادة ايد واحدة.. هدية بنك ناصر لجيش مصر الأبيض

قيمتها تصل لمليون جنيه.. شهادة إيد واحدة.. هدية بنك ناصر لجيش مصر الأبيض

الأوراق المطلوبة لحصول الأطباء على شهادة إيد واحدة من بنك ناصر

ترشيحاتنا

السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان

هدايا وتورتة وشيكولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

عدد ركعات صلاة التراويح .. 13 أم 20 ركعة ؟ تعرف على رأي الفقهاء

شاهد... أحمد سعد يهنئ متابعيه بصورة من داخل الحرم المكي

الحكومة: صرف المرحلة الثانية من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة 26 أبريل حتى 10 مايو

هاني الناظر: العلماء على بعد خطوات من اكتشاف مصل ضد فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى تحد لإجراءات الحكومة للحد من كورونا.. مصلى أعلى سطح منزل لأداء صلاة التراويح

هدايا وتورتة وشيكولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا