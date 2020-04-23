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الحكومة: تطبيق إجراءات وقائية أكثر شدة في حال تزايد أعداد مصابي كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:28 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في حال تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا سيتم تطبيق اجرءات وقائية مشددة.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أننا نتحرك على أسس ومعطيات علمية في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الإجراءات الاحترازية يجب أن تتزامن مع ألتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي والإرشادات الوقائية.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا.

كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وتطرق الاجتماع  الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
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