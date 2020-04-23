الحكومة: تطبيق إجراءات وقائية أكثر شدة في حال تزايد أعداد مصابي كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في حال تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا سيتم تطبيق اجرءات وقائية مشددة.





وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أننا نتحرك على أسس ومعطيات علمية في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الإجراءات الاحترازية يجب أن تتزامن مع ألتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي والإرشادات الوقائية.



