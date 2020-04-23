المستثمرين الصناعيين: تقليص ساعات الحظر يحرك المياه الراكدة في الأسواق

أكد محمد جنيدى ، نقيب المستثمرين الصناعيين ، أن قرار الحكومة بتقليص ساعات الحظر و فتح المحال التجارية طوال أيام الأسبوع يساعد على تحريك المياه الراكد داخل الأسواق.





وقال جنيدى ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التدرج فى اجراءات فتح الحياة العامة و الاقتصاد يتم بحذر شديد من الدولة لتجنب زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا والإبقاء على النسب الحالية الآمنة نسبيا.





و أضاف جنيدى، أن قرار فتح المحلات التجارية لابد أن يصاحبه اجراءات احترازية ووقائية و الزام جميع المحلات والمولات بالتعقيم ومنع الازدحام وارتداء جميع العاملين كمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى و على الادارات المحلية مراقبة ذلك بشكل دائما.





وتابع أن "الحفاظ على الصحة العام ضرورى خلال الفترة المقبلة حتى تجاوز وباء انتشار كورونا فيروس و عودة الحياة إلى طبيعتها".





وطالب جنيدى بضرورة الفتح الجزئى لمكاتب الشهر العقارى لعمل التوكيلات اسوة بفتح تراخيص السيارات الجديدة.





و أعلن اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، عن اتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان على أن تستمر لمدة أسبوعين.



