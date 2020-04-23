المستثمرين الصناعيين: تقليص ساعات الحظر يحرك المياه الراكدة في الأسواق

أكد محمد جنيدى ، نقيب المستثمرين الصناعيين ، أن قرار الحكومة بتقليص ساعات الحظر و فتح المحال التجارية طوال أيام الأسبوع يساعد على تحريك المياه الراكد داخل الأسواق.
وقال جنيدى ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التدرج فى اجراءات فتح الحياة العامة و الاقتصاد يتم بحذر شديد من الدولة لتجنب زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا والإبقاء على النسب الحالية الآمنة نسبيا.
و أضاف جنيدى، أن قرار فتح المحلات التجارية لابد أن يصاحبه اجراءات احترازية ووقائية و الزام جميع المحلات والمولات بالتعقيم ومنع الازدحام وارتداء جميع العاملين كمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى و على الادارات المحلية مراقبة ذلك بشكل دائما.
وتابع أن "الحفاظ على الصحة العام ضرورى خلال الفترة المقبلة حتى تجاوز وباء انتشار كورونا فيروس و عودة الحياة إلى طبيعتها".
وطالب جنيدى بضرورة الفتح الجزئى لمكاتب الشهر العقارى لعمل التوكيلات اسوة بفتح تراخيص السيارات الجديدة.
و أعلن اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، عن اتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان على أن تستمر لمدة أسبوعين.
وافق المجلس على مد العمل بقرار الحظر الجزئي من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارًا من غد الجمعة، بالإضافة للسماح بفتح المراكز التجارية والمولات حتى الخامسة مساء بما فيها يومي الجمعة والسبت.