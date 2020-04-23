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أخبار البلد

السيسي يهنئ رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بحلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، حيث قدم له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان بادل  الرئيس التهنئة بحلول الشهر الكريم، متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار. 

كما تناول الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.
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