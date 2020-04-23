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فن

أحمد صلاح حسني يروج لـ"الفتوة" بهذه الطريقة.. شاهد

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:13 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
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محمد نحلة

روج الفنان احمد صلاح حسني لمسلسل "الفتوة" الذي يشارك به فى السباق الرمضاني 2020.


ونشر بوستر العمل على صفحتة بـ"إنستجرام" وكتب: "مسلسل الفتوة يوميا على قناه الحياه في المواعيد التالية.. توكلنا علي الله #الفتوه #دراما #رمضان #مسلسلات".


أعلنت قناة الحياة مواعيد عرض مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال وذلك خلال أيام الشهر الكريم. 


وجاء مواعيد عرض مسلسل الفتوة وينطلق العرض الأول فى 12 منتصف الليل والإعادة 4 صباحا - 4:30 عصرا. 


مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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