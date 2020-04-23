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رياضة

بصورة مع والده.. أحمد حجازى يهنئ الأمة الإسلامية بحلول رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:46 م
احمد حجازى ووالده
احمد حجازى ووالده
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محمد بدران
حرص احمد حجازى لاعب ويست بروميتش الانجليزي، على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك وذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" .

ونشر حجازى صورة مع والده وعلق قائلا"كل عام و كل الأمة الإسلامية بخير#رمضان_كريم"

يذكر ان سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش اعلن مؤخرا عن تعافي أحمد حجازي مدافع الفريق ومنتخب مصر من إصابته في أوتار الركبة قبل توقف النشاط الرياضي على خلفية انتشار فيروس كورونا .

وأضاف بيليتش في تصريحات صحفية : جميع الفرق ستستفيد من عودة اللاعبين المصابين خلال فترة توقف النشاط وعند استئناف المسابقة سيكون الجميع جاهز .

وأوضح : احمد حجازي تعافى من إصابته بالكامل وهو في حالة جيدة الآن ويخوض تدريباته بصورة طبيعية . 

جدير بالذكر أن أحمد حجازي غاب عن مباراتين أمام نيوكاسل في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهة سوانسي سيتي في الدوري الانجليزي الدرجة الاولى قبل إيقاف النشاط .
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