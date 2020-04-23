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أخبار العالم

المغرب: حظر التجول خلال شهر رمضان بدءا من السابعة مساء

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، أنه تقرر، في سياق تعزيز إجراءات "حالة الطوارئ الصحية" خلال شهر رمضان المعظم، "حظر التنقل الليلي" يوميا ابتداء من أول الشهر المعظم، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

ونقلت وكالة الانباء المغربية عن بيان أصدرته وزارة الداخلية المغربية قوله : "يمنع، بناء على ذلك، منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية".

  وأضاف: "أنه سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص".

وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية إذ تثمن روح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البلاغ، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية فى إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق "بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، لاسيما المادة الرابعة منه.

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