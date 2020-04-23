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عودة السياحة الداخلية.. الوزراء: نراهن على وعي المصريين لمواجهة كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:08 م
نادر سعد مجلس الوزراء
نادر سعد مجلس الوزراء
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تراهن على وعي المواطنين للوقاية من فيروس كورونا؛ لافتا أنه لو استمر الوضع الايجابي للسيطرة على الفيروس فسوف تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا. 

واضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « تم السماح بتراخيص المركبات الجديدة فقط  حتى لا يحدث تزاحم؛ وتم فتح المطاعم فقط لتقديم خدمة التيك اواي التي تنتهي مع التاسعة مساء».

وأشار سعد، أن هناك تفكيرا جديا الي عودة السياحة الداخلية، مبنيا على اجراءات احترازية قوية، وسوف يكون الأمر قبل عيد الفطر، على أن يكون هناك قرار بخصوص السياحة الداخلية في منتصف شهر رمضان.

ولفت سعد أن بعض القرارات التي تبدو في ظاهرها نوعا من التخفيف للحظر هو في الاساس هو أحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ لافتا أن فتح المولات يوم السبت هو لمواجهة تكدس المواطنين لشراء السلع في رمضان والعيد. 


وأضاف: « في اجتماعات عقدت على مدار الاسبوع واستمعنا لكل الاراء في كافة الاتجاهات، وكل الاراء اكدت ان فتح الحظر ساعة اضافية لن يضر ولا يزيد عدد الاصابات بفيروس كورونا»؛ مطالبا المصريين بالمكوث في المنزل واستغلال شهر رمضان في مواجهة الفيروس.

وأكد سعد « في رمضان الشعب المصري مبيحبش يرج في النهار وبيخرج بالليل بس في حظر، وهو اللي هيساعد في مواجهة الفيروس على مدار الشهر»؛ منوها أن فيروس كورونا سيبقى معنا ولا نستطيع  أن نوقف الحياة خاصة أن الاقتصاد أصبح يعاني مثل كل العالم.

وأشار الدين، أن سلوكيات المصريين هي المحك في التعامل مع فيروس كورونا خلال رمضان؛ خاصة أن العالم في مرحلة التعايش مع كورونا لحين زوال الفيروس.
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