دول أكتر ناس صعبت عليا .. رامز جلال يتحدث عن ضحاياه.. فيديو

قال الفنان رامز جلال، إنه يقابل ضحاياه هذا العام وجها لوجه بدون ماسك، مؤكدًا "وش لوش.. حد ليه شوق فى حاجة" كما وجه رسالة لجميع الفنانين الذين تعرضوا لمقلب برنامج رامز مجنون رسمى قائلا " سامحوني".









طالب الفنان رامز جلال الإعلامي شريف عامر على الهواء بخلع النظارة، وبالفعل قام شريف بالاستجابة لرامز، ورد شريف عامر "منك لله يا رامز".









وقال جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى، إن الإعلامى شريف عامر جلس على كرسي رامز المجنون، موضحًا "شريف كان عامل أنه جامد فى الأول والكل هيشوف اللى حصل معاه" .



