دول أكتر ناس صعبت عليا .. رامز جلال يتحدث عن ضحاياه.. فيديو

قال الفنان رامز جلال، إنه يقابل ضحاياه هذا العام وجها لوجه بدون ماسك، مؤكدًا "وش لوش.. حد ليه شوق فى حاجة" كما وجه رسالة لجميع الفنانين الذين تعرضوا لمقلب برنامج رامز مجنون رسمى قائلا " سامحوني".
طالب الفنان رامز جلال الإعلامي شريف عامر على الهواء بخلع النظارة، وبالفعل قام شريف بالاستجابة لرامز، ورد شريف عامر "منك لله يا رامز".
وقال جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى، إن الإعلامى شريف عامر جلس على كرسي رامز المجنون، موضحًا "شريف كان عامل أنه جامد فى الأول والكل هيشوف اللى حصل معاه".
وأكد أن النجاح الذي تحقق ببرامج المقالب طوال السنوات الماضية هو كرم من الله، وأعرب عن حبه للإعلامي شريف عامر ولجمهوره العظيم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامى شريف عامر، أنه تم صبغ شعره فى المصبغة، مؤكدًا "مفيش كوافير يعرف يعمل شعري أنا عمله فى المصبغة".
وتابع : "أنا حرقت شعري وبعد كده عملت فيه حاجات مختلفة، وأكد أن هناك شخصا يدعى زيزو هو من قام بعمل شعرى ليظهر بهذا الشكل".
وأشار رامز جلال إلى أنه يسعى لتقديم عمل جديد ينال إعجاب المواطنين، ولفت رامز جلال إلى أن، "بدأنا للتحضير لرامز منذ 7 أشهر وبذلنا مجهودا كبيرا للخروج بهذا الشكل.. واحنا الآن فى مرحلة المونتاج وأول حلقة ستعرض غدًا الجمعة".