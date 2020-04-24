مبروك: أحمد فتحي سينجح مع بيراميدز وهاني سيعوض مكانه في الأهلي .. فيديو

أكد فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ أن أحمد فتحي سينجح مع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.





وقال مبروك فى حواره عبر برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي إسلام صادق٬ المذاع على قناة "TEn": "أحمد فتحي شخصية قيادية داخل الملعب وينجح مع أى فريق وأتوقع نجاحه مع بيراميدز٬ بغض النظر عن رحيله عن النادي الاهلي.





وأضاف: "الأهلى لم يتأثر برحيل نجومه ولا يتوقف على لاعب٬ ومحمد هاني قادر على تعويض أحمد فتحي.





جدير بالذكر أن النادي الأهلي لم ستوصل لاتفاق مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لتجديد تعاقده.



