4 طرق بسيطة لإزالة الخدوش من على الزجاج

زجاج السيارة يتعرض دائما لعوامل جوية مختلفة تتسب في ظهور بعض الخدوش البسيطة على الزجاج لذلك عند ملاحظة بعد الخدوش البسيطة ،عليك تنظيفها ومعالجتها والتعامل معها وفي هذا التقرير سنعرض لك طريقة إزالة الخدوش البسيطة من على الزجاج .





1-يمكنك استخدام معجون الأسنان لانه فعال في حالة الخدوش البسيطة والخفيفة فقط استخدم قطعة قماش نظيفة خاصة بتلميع الزجاج وضع عليها القليل من معجون الأسنان ثم امسح الخدش بها .





2-استخدم بولش التلميع ، يمكنك تجربة استخدام بوليش تلميع دهان السيارة. يمكنك استخدام البوليش على الخدوش الموجودة على سطح الزجاج ثم افرك السطح بشكل دائري .





3-يمكنك استخدام محلول الامونيا اخلط 15 ملم من مسحوق الامونيا مع 3 اكواب من المياه ثم أحضر قطعة قماش نظيفة وضع عليها هذا المزيج استخدمها وافرك بها الزجاج بحركات دائرية. بعد الانتهاء امسح الزجاج بقطعة قماش أخرى نظيفة وكرر العملية حسب الحاجة.



