تعرف على أول إجراءات العزل الطبي لعزبة أبو صبيح بالإسماعيلية





وقام الفريق الطبي بتطهير المنطقة والتقصي عن المخالطين. وفرضت الجهات التنفيذية عزل طبي علي عزبة ابو صبيح بمركز ومدينة القنطرة غرب، بمحافظة الاسماعيلية، منذ قليل.





وكشفت مصادر رسمية، فرض العزل علي ما يقرب من ٥ منازل بالعزبة، بعد تأكد اصابة سيدة أربعينية بفيروس كورونا. واكدت المصادر، اكتشاف اصابة السيدة والقادمة من زيارة عائلية بالها بمحافظة الدقهلية.





وشعرت السيدة منذ ايام بأعراض برد قاسي، صاحبها ارتفاع في درجة الحراك، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، وخضوعها للتحليل، تأكد إيجابيته للفيروس.





تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وعزل الاسرة والمنازل المجاورة، ويجري التنسيق لتوفير المواد الغذائية للأسر المعزولة.

تفقد فريق من الطب الوقائي بصحة محتفظة الاسماعيلية، عزبة ابو صبيح بمركز ومدينة القنطرة غرب، بعد اكتشاف حالة لسيدة أربعينية، مصابة بفيروس كورونا .