هاشتاج #رامز_مجنون_رسمي يتصدر تويتر بعد مداخلة رامز مع شريف عامر.. شاهد





وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : لو رامــز جـلال جـاب الحج طارق شــوقي فـي البرنامــج بتاعه السنه دي ، هحـب رامز جامد جدا خالص ⁦، التتر روعه ينجم والبرنامج اروع باذن الله من نجاح لنجاح دايما يرب⁦⁦.





وقال آخرون: ‏والله المقالب دى لو بتتعمل فى ناس من عامه الشعب زى ابراهيم نصر .. فعلا هتلاقي الناس بتضحك من قلبها .. والشخص اللى بيتعمل فيه المقلب لو خد 2000 جنيه هايكون فى منتهى السعاده .. لكن للاسف بيجيب فنانيين ونجوم كره و سياسيسين وغيرهم و بيخده الاف الدولارات والنتيجه صريخ .. رامز مع ‎#شريف_عامر فصلنى ضحك بجد شابووو رامز









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رامز_مجنون_رسمي بعد مداخلة رامز مع الاعلامي شريف عامر وعرض تتر البرنامج كاملة.