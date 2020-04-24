AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاشتاج #رامز_مجنون_رسمي يتصدر تويتر بعد مداخلة رامز مع شريف عامر.. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:23 ص
رامز جلال
رامز جلال
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رامز_مجنون_رسمي بعد مداخلة رامز مع الاعلامي شريف عامر وعرض تتر البرنامج كاملة.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :لو رامــز جـلال جـاب الحج طارق شــوقي فـي البرنامــج بتاعه السنه دي ، هحـب رامز جامد جدا خالص ⁦، التتر روعه ينجم والبرنامج اروع باذن الله من نجاح لنجاح دايما يرب⁦⁦.

وقال آخرون: ‏والله المقالب دى لو بتتعمل فى ناس من عامه الشعب زى ابراهيم نصر .. فعلا هتلاقي الناس بتضحك من قلبها .. والشخص اللى بيتعمل فيه المقلب لو خد 2000 جنيه هايكون فى منتهى السعاده .. لكن للاسف بيجيب فنانيين ونجوم كره و سياسيسين وغيرهم و بيخده الاف الدولارات والنتيجه صريخ .. رامز مع ‎#شريف_عامر فصلنى ضحك بجد شابووو رامز


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامز جلال يتصدر تويتر بعد طرحه بوستر مقلبه الجديد

فيفي عبده عن مقلب رامز جلال: كهربني زيادة عن اللزوم وهوديه في داهية.. فيديو

قبل عرضه بـ 24 ساعة.. رامز جلال يكشف تفاصيل برنامج رامز مجنون رسمي

شاهد .. أول عرض لتتر برنامج رامز مجنون رسمى

الكل هيشوف .. رامز جلال يستفز شريف عامر على الهواء

شريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء ويخلع نظارته لأول مرة

ترشيحاتنا

طارق السيد: الرئيس الاسبق الراحل حسني مبارك كان "زملكاوي متعصب".. فيديو

خطوة جديدة في الأهلي للتعاقد مع رمضان صبحي

هاشتاج #رامز_مجنون_رسمي يتصدر تويتر بعد مداخلة رامز مع شريف عامر.. شاهد

إدارة ترامب تكشف علاقة درجة الحرارة بدورة حياة كورونا

أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي يرفض الانضمام لـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير أحمد سيد زيزو

مسلسل جمع سالم الحلقة 1 .. زينة تشتري المخدرات وتقع في غرام خطيب ريم البارودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو