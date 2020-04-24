الحضري: محمد صلاح ينقصه شيء واحد ليصبح الأفضل في تاريخ مصر .. فيديو

يرى عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن محمد صلاح ينقصه أمر واحد ليصبح أفضل لاعب في تاريخ مصر خلال الفترة الحالية.





وقال الحضري في تصريحات لقناة القاهرة والناس: "محمد صلاح حقق بطولات مع ليفربول على أعلى مستوى، فهو قدوة لأي لاعب في العالم".





وأضاف "صلاح أيضا شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم. ما يعد إنجازا عظيما".





وأتم "لكن ما ينقصه أن يحقق بطولة قارية لمنتخب مصر، ليصبح أفضل لاعب في تاريخ مصر".





محمد صلاح شارك مع منتخب مصر في بطولتي أمم إفريقيا عامي 2017 و2019. خسر المنتخب نهائي الأولى أمام الكاميرون وودع البطولة الثانية من دور الـ16