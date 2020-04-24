مسلسل يا أنا يا جدو .. سارة سلامة بائعة كشري وأحمد بدير يعاني من مراهقة متأخرة .. شاهد





وبدأت الحلقة بطلب الاسعاف إلى إسماعيل باشا والذى يقوم بدوره أحمد بدير والذى يعانى من بخل شديد و مراهقة متأخرة ويدخل المستشفى بسبب إصابته بغيبوبة.





بينما تظهر سارة سلامة في دور قشطة وهي فتاه تعيش في حارة شعبية وتعمل بائعة كشري ولديها شقيق يقوم بدوره محمد نجاتي الذى يرفض تحمل المسؤولية ويأخذ أموالها.





وبسبب بخل إسماعيل باشا يقرر حفيده والذى يقوم بدوره طارق صبرى اللجوء إلى قشطة من أجل دفع فاتورة المستشفى المحجوز بها جده.





يذكر أن العمل من تأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الاعصر.

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل يا أنا يا جدو الذى يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة بعض الايحاءات الجنسية.