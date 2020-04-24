من الحبس الانفرادي إلى خبير رياضي.. بالصور 6 من تمارين الزنزانة

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وكما يقال "رب ضارة نافعة"، فقد أعطى التواجد في السجن لرجل يدعى LJ Flanders خبرة كبيرة في "اللياقة البدنية داخل مكان ضيق".





قضى إل جيه 18 شهرًا في السجن، استغل معظمها في الحصول على لياقة قوية، حيث كانت اللياقة البدنية شريان الحياة لـ LJ.





مما ساعده على البقاء نشطًا للتكيف عقليًا وجسديًا داخل السجن، خاصة عندما كان يقضي ما يصل إلى 23 ساعة من اليوم في الحبس الانفرادي وفقًا لصحيفة مترو.









ولأن السجن للرجال كما يزعمون ابتكر روتينًا للتمارين بدون معدات يمكنه القيام به في الحبس الانفرادي من خلال الرسومات والممارسة، ثم ساعد السجناء الآخرين على القيام بنفس الشيء.





من مسجون إلى خبير







