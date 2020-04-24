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فن

مسلسل محمد رمضان 2020 .. تعرف على قصة البرنس قبل عرضه

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:42 ص
مسلسل محمد رمضان
مسلسل محمد رمضان البرنس
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان محمد رمضان محرك بحث جوجل الشهير قبل ساعات من بدء عرض مسلسله الجديد " البرنس" الذي سينافس من خلاله في موسم السباق الرمضاني.

اما عن قصة مسلسل البرنس تدور الأحداث حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" ويجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

وينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ 6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

ويعرض المسلسل على قناة دي إم سي الساعة الثامنة مساءً والإعادة 2 صباحا و 10 صباحا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال" تم عرضه في رمضان 2019.

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