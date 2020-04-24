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فن

ليست المرة الأولى .. محمد رمضان يستشهد بـ عمر الشريف للرد على مهاجميه

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:10 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
استشهد الفنان محمد رمضان بالنجم العالمي الراحل عمر الشريف مجددا عندما اشاد بموهبته التمثيليه في مداخلة هاتفية في احد البرامج التلفزيونية، بأنه سيكون اهم ممثل في مصر ليرد على مهاجميه.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا :" إشادة #العالمي #عمر_الشريف ٢٠٠٧ كان عمري ١٩سنة روحت ماسبيرو يومها بأتوبيس هيئة النقل العام وكنت استغرب رؤيتك لمستقبلي وإيمانك بموهبتي أستاذي الغالي أهديك كل نجاح حققته وسوف أحققه". 

واضاف:" ان شاء الله الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته بحق هذه الليلة المباركة #رمضان_كريم #البرنس #لورانس_العرب". 

يشار الى ان محمد رمضان ينافس في الموسم الرمضاني بمسلسل البرنس مع المخرج محمد سامي.
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