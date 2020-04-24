ليست المرة الأولى .. محمد رمضان يستشهد بـ عمر الشريف للرد على مهاجميه

استشهد الفنان محمد رمضان بالنجم العالمي الراحل عمر الشريف مجددا عندما اشاد بموهبته التمثيليه في مداخلة هاتفية في احد البرامج التلفزيونية، بأنه سيكون اهم ممثل في مصر ليرد على مهاجميه.





ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا :" إشادة #العالمي #عمر_الشريف ٢٠٠٧ كان عمري ١٩سنة روحت ماسبيرو يومها بأتوبيس هيئة النقل العام وكنت استغرب رؤيتك لمستقبلي وإيمانك بموهبتي أستاذي الغالي أهديك كل نجاح حققته وسوف أحققه". إشادة #العالمي #عمر_الشريف ٢٠٠٧ كان عمري ١٩سنة روحت ماسبيرو يومها بأتوبيس هيئة النقل العام وكنت استغرب رؤيتك لمستقبلي وإيمانك بموهبتي أستاذي الغالي أهديك كل نجاح حققته وسوف أحققه ان شاء الله❤️ الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته بحق هذه الليلة المباركة #رمضان_كريم #البرنس #لورانس_العرب pic.twitter.com/RjDa3hW48w — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) April 23, 2020





واضاف:" ان شاء الله الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته بحق هذه الليلة المباركة #رمضان_كريم #البرنس #لورانس_العرب".



