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أخبار العالم

بريطانيا تدخل مرحلة ذروة كورونا.. وتوفير ملايين اختبارات الفحص بدءا من اليوم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:31 ص
بريطانيا تدخل مرحلة
بريطانيا تدخل مرحلة ذروة كورونا
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شيماء مصطفى
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بريطانيا وصلت إلى ذروة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف هانكوك، أن بلاده تجري بعض اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أصبح في صحة أفضل.

وأكد أن الملايين من العاملين في بريطانيا أصبحوا بمقدرتهم فحص كورونا ابتداءً من اليوم، حيث تتسابق الحكومة لاستيفاء 100000 اختبار في اليوم حتى نهاية الأسبوع المقبل.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي بدأ فيه باحثون من جامعة أكسفورد تجارب سريرية للقاح محتمَل لفيروس كورونا على البشر لأول مرة.

وكانت بريطانيا، أعلنت أمس الخميس، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيعود لمزاولة عمله بحلول يوم الاثنين المقبل.

وكان جونسون قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا الأمر الذي استدعى دخوله المستشفى لمدة أيام.
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