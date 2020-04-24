ترامب: كورونا يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن فيروس كورونا يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة.





وأضاف ترامب "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أحدث بياناتها تسجيل أكثر من 2.5 مليون إصابة في العالم، ووفاة أكثر من 175 ألف شخص.









وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أشار في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.







