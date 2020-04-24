ترامب يعلق على مرض زعيم كوريا الشمالية: أخبار مغلوطة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التقارير التي أفادت بمرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مغلوطة ومقللا من شأنها.





وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أعتقد أن التقرير مغلوط"، مضيفًا أنه سمع أن الأخبار استندت إلى "وثائق قديمة".





وتابع: "تربطنا علاقة طيبة بكوريا الشمالية، وتربطني علاقة طيبة بكيم جونج أون، وأرجو أن يكون على ما يرام. ليس لديّ ما يدعوني للاعتقاد بغير ذلك".





وكانت تقارير قد أشارت إلى أنه في ساعة متأخرة من يوم الاثنين أن كيم يتعافى، بعدما خضع لجراحة في القلب في 12 أبريل الجاري.



