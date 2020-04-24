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أخبار البلد

موعد برنامج المقالب كريزي تاكسي على الحياة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:35 ص
برنامج كريزى تاكسى
برنامج كريزى تاكسى
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أمل مجدي
أطلقت قناة الحياة برومو برنامج المقالب "كريزي تاكسي"، والذي يُعرض على شاشتها بداية من اليوم الجمعة، أول أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.

يقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.

كما يقدم البرنامج  العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب وهو ما أثار ذهول الركاب معه. 

ويعرض البرنامج في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً طوال شهر رمضان المبارك.
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