رمضان زمان.. فوازير عمو فؤاد وجبة رمضانية دامت لأكثر من 10 سنوات

تركت فوازير عمو فؤاد التي قدمها الفنان والكوميديا الراحل فؤاد المهندس أكثر من 10 سنوات في رمضان أثرها في أذهان المصرين ، وكان الكبير والصغير ينتظر هذة الفوازير قبل الأفطار وكانو يعتبرونها وجبة رمضانية خفية علي القلب .





اشتهرت فوازير عمو فؤاد بالموضوعات المختلفة كل عام، أبرزها كان "عمو فؤاد بيلف بلاد أو رايح يصطاد أو رايح الاستاد"، ولاقت نجاحا ساحقا، حيث استطاع المهندس تجسيد الأدوار بخفة ظل ومرونة وجمع الأطفال حوله، خصوصا مع اسكتشات فوازير البلاد والشخصيات التاريخية.





نجحت فوازير«عمو فؤاد» في التأثير في جيل الثمانينات والتسعينيات، حيث بدأ إنتاجها وإذاعتها فى منتصف الثمانينات واستمرت عشر سنوات، حيث كان الفنان الراحل «فؤاد المهندس» دائمًا ما ينقل للمشاهد رسائل الفن برقي وخفة روح، وبضحكة وابتسامة رائعة، خطف قلوب الملايين.





أشهر اغاني فوازير "عمو فؤاد"





اشتهرت هذه الفوازير بأغانٍ مازالت عالقة فى الأذهان مثل «عمو فؤاد بيلف بلاد راح أمريكا جه من أمريكا لف الدنيا بحالها وعاد»، ويرد الفنان الراحل فؤاد المهندس عليهم قائلًا: "لفيت أنا لفيت الدنيا ما خليت.. لاسبت لا شارع ولا بيت»، ولاقت هذه الأغنية نجاحًا باهر، وارتبطت هذه الفوازير ارتباطات وثيقة مع شهر رمضان.





راتب فؤاد المهندس في فوازير "عمو فؤاد"





قال المخرج محمد رجائى إن الراحل فؤاد المهندس كان يتقاضى مبلغا زهيدا مقابل أعماله.





وأكد رجائى، خلال لقائه ببرنامج "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن فؤاد المهندس فى آخر أعماله من فوازير رمضان تقاضى 60 ألف جنيه خلال 15 حلقة، لافتا إلى أن بعض الممثلين الآن يتقاضى فى الحلقة الواحدة حوالي مليون و250 ألف جنيه.