رمضان زمان.. ليالي الحلمية صورت التاريخ المصري الحديث

استطاع الكاتب أسامة أنور عكاشة تصوير التاريخ المصري الحديث من عصر الملك فاروق وحتي مطلع التسعينيات من خلال كتابته لمسلسل "ليالي الحلمية" ، الذي يعتبر من أشهر أعمال الدراما المصرية ، من خلال هذه السطور التالية تعرف علي سبب نجاح مسلسل ليالي الحلمية





سبب نجاح ليالي الحلمية





مسلسل ليالي الحلمية من أبرز الأعمال الدرامية المصرية وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة ومن إخراج المخرج إسماعيل عبد الحافظ، وضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم حوالي 300 ممثل.





وتدور أحداث مسلسل ليالي الحلمية حول حي الحلمية الذي كان حيا راقيا للبشاوات والبهوات ثم يتحول الي حي شعبي يقيم به البسطاء والطبقة الوسطي من المصريين .









أبطال مسلسل "ليالي الحلمية"





يضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم من أبرزهم الفنان يحيي الفخراني و صلاح السعدني و ممدوح عبد العليم والفنانة عبلة كامل و صفية العمري و إلهام شاهين و فردوس عبد الحميد و آثار الحكيم وغيرهم من النجوم.





مسلسل ليالي الحلمية يتكون من 6 أجزاء





تم عرض الجزء الأول من المسلسل عام 1987 وكان يحتوي علي 18 حلقة و بعدما حقق نجاحا كبيرا تم عرض الجزء الثاني ويحتوي علي 25 حلقة تم عرضه عام 1988، والجزء الثالث يتكون من 30 حلقة وتم عرضه في عام 1989، والجزء الرابع كان يتكون من 42 حلقة وتم عرضه في عام 1992 ، وبعد 3 سنوات تم عرض الجزء الخامس من المسلسل عام 1995 وكان يتكون من 40 حلقة .





وبعد 21 عاما فاجأ الكاتب أيمن بهجت قمر الجمهور و كتب الجزء السادس من المسلسل وأخرجه المخرج مجدي ابو عميرة وتم عرضه في رمضان 2016.





وكانت تدور أحداث المسلسل حول ما حدث في مصر من عام 2005 وحتي ثورة يناير 2011.