AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رمضان زمان.. ليالي الحلمية صورت التاريخ المصري الحديث

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:15 ص
ليالي الحلمية
ليالي الحلمية
Advertisements
عمر صبحي
استطاع الكاتب أسامة أنور عكاشة تصوير التاريخ المصري الحديث من عصر الملك فاروق وحتي مطلع التسعينيات من  خلال كتابته لمسلسل "ليالي الحلمية" ،  الذي يعتبر من أشهر أعمال الدراما المصرية ، من خلال هذه السطور التالية  تعرف علي سبب نجاح مسلسل ليالي الحلمية 

سبب نجاح ليالي الحلمية 

مسلسل ليالي الحلمية من أبرز الأعمال الدرامية المصرية وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة ومن إخراج المخرج إسماعيل عبد الحافظ،  وضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم  حوالي 300 ممثل.

وتدور أحداث مسلسل ليالي الحلمية حول حي الحلمية  الذي كان حيا راقيا للبشاوات والبهوات ثم يتحول الي حي شعبي يقيم به البسطاء والطبقة الوسطي من المصريين .


 أبطال مسلسل "ليالي الحلمية"

يضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم من أبرزهم الفنان يحيي الفخراني و صلاح السعدني و ممدوح عبد العليم والفنانة عبلة كامل و صفية العمري و إلهام شاهين و فردوس عبد الحميد و آثار الحكيم  وغيرهم من النجوم. 

مسلسل ليالي الحلمية  يتكون من 6 أجزاء 

تم عرض الجزء الأول من المسلسل عام 1987 وكان يحتوي علي 18 حلقة و بعدما حقق نجاحا كبيرا  تم عرض الجزء الثاني  ويحتوي علي 25 حلقة تم عرضه عام  1988،  والجزء الثالث يتكون من 30 حلقة وتم عرضه في عام 1989، والجزء الرابع كان يتكون من 42 حلقة وتم عرضه في عام 1992 ، وبعد 3  سنوات تم عرض الجزء الخامس من المسلسل عام 1995 وكان يتكون من  40 حلقة .

 وبعد 21 عاما   فاجأ الكاتب أيمن بهجت قمر الجمهور و كتب الجزء السادس من المسلسل وأخرجه المخرج مجدي ابو عميرة  وتم عرضه في رمضان 2016.

وكانت تدور أحداث المسلسل حول ما حدث في مصر من عام 2005 وحتي ثورة يناير 2011.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد السقا: أسامة أنور عكاشة أول من اكتشف موهبتي.. فيديو

محمد أنور: التعامل مع المخرج مجدي أبو عميرة أكثر من رائع

محمد أنور: أؤيد البطولة الجماعية بعد نجاحها

محمد أنور يحضر لعمل سينمائي جديد

حوار| نجم مسرح مصر محمد أنور يكشف كواليس مسلسل قوت القلوب

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا كان يدرس تلاميذ 4 ابتدائي عام 1919 في مصر ؟

الإمارات تعلن عودة رحلات الطيران الأسبوع المقبل.. تعرف على التفاصيل

ترامب: كورونا يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة

سعر ومواصفات شيري اريزو chery arrizo 5 .. صور

فدية الإفطار في رمضان .. الإفتاء توضح مقدارها وكيفية إخراجها.. فيديو

مستاء من الحظر.. بالصور كلب يحسد الأطفال على اللعب خارج المنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

سعر ومواصفات شيري اريزو chery arrizo 5 .. صور

طبيبة تشارك فيديو مؤلما لطفلها بعد إصابته بـ كورونا وتوجه هذه النصيحة