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اقتصاد

هل سيتم سحب العملات الورقية واستبدالها بـ البلاستيكية .. البنك المركزي يجيب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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محمد يحيى
نفى البنك المركزي المصري، ما تردد حول إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020.

وأكد المركزي المصري في رده على مركز معلومات مجلس الوزراء، الوارد بتقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات اليوم الجمعة، أنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر.

وشدد البنك المركزي على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حاليا سارية كما هي دون تغيير.

وأضاف: "عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة سيتم طرح فئة الـ10 جنيهات كمرحلة أولى على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعا".
هل سيتم سحب العملات الورقية واستبدالها بـ البلاستيكية .. البنك المركزي يجيب
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