هل سيتم سحب العملات الورقية واستبدالها بـ البلاستيكية .. البنك المركزي يجيب

نفى البنك المركزي المصري، ما تردد حول إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020.





وأكد المركزي المصري في رده على مركز معلومات مجلس الوزراء، الوارد بتقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات اليوم الجمعة، أنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر.





وشدد البنك المركزي على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حاليا سارية كما هي دون تغيير.



