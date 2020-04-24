AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 569 محضرا تموينيا في المنوفية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
أعلن  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم عن تحرير569 محضر تموينى بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع إستغلال المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا وحلول شهررمضان الكريم 

وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية خلال الفترة من 20 الى 23 أبريل 2020 ، 
وأسفرت  عن تحرير 179 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و390 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدروالبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات آخري.

وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير محضر ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية ميت خاقان لحيازته لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى  والتحفظ على 64 كجم دجاج وكفته ، وأخرضد صاحب محل بويات لحيازته بويات منتهية الصلاحية والتحفظ على 400عبوة دهانات بمركزشبين الكوم ، فيما تم تحرير 2 محضرلصاحب مخبز سياحى و صاحب محل بقالة  بمركز أشمون لحيازتهم دقيق فاخر مجهول المصدر والتحفظ على 2.5 طن دقيق ، و18 شيكارة دقيق بلدى محظور تداوله.

كما تم تحريرمحضر ضد صاحب مصنع حلويات بمركز قويسنا لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 3 طن دقيق فاخر ، و250 شيكارة كيك أسفنجى زنة الشيكارة 10كجم و10 أسطوانات غاز سعة 25 كجم ،كما تم تحرير 4 محاضرلأصحاب مخازن مواد غذائية وبقالة بمركز منوف لإدارتهم النشاط بدون ترخيص والتحفظ على 7 طن مكرونة ،6 طن أرز ،2طن دقيق فاخر ، طن سمن صناعى ،5 ألاف باكوشاى ،2400 زجاجة خل ،600كجم جبن ،600 كجم ملح ، هذا وقد تم تحرير محضر ضد مسئول عن مستودع بوتاجاز بناحية أبشيش لتصرفة 125أسطوانة بوتاجازصغيرة وأخر ضد صاحب محطة خدمة تموين سيارات لتصرفة 9438لتر بنزين80 ،و278لترسولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء بمركز الباجور ، وكذا تحريرمحضر ضد صاحب مخبز بلدى بناحية العراقية مركز الشهداء لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعة بالسوق السوداء والتحفظ على 44 شيكارة دقيق .

وشدد محافظ المنوفية على  ضرورة إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 537 محضرا تموينيا ضد المخابز والأسواق والمستودعات بالمنوفية

إصدار 12 ألف بطاقة تموينية بالبحيرة تالف وفاقد «إصدار جديد»

محافظ المنوفية: تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بأسعار السلع

تحرير 303 محاضر تموينية وضبط منظفات وكحول مجهول المصدر في المنوفية

تحرير 208 محاضر تموينية بنطاق المنوفية.. وتشديد الرقابة على الأسواق

تحرير 180 محضرا تموينيا في حملة لمديرية تموين المنوفية

ترشيحاتنا

أهمها منحة الـ 500 جنيه وصلاة التروايح ..الوزراء يوضح ٨ حقائق حول شائعات فيروس كورونا

مع انخفاض فى درجة الحرارة..الأرصاد: العاصفة الترابية تنتهي غدا

صنع فارقًا فى الحرب ضد كورونا.. العلاج اليابانى أفيجان ينتصر على الفيروس اللعين

صلاة أول جمعة في رمضان بالمسجد النبوي رغم كورونا.. فيديو

إلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية.. حقيقة أم شائعة

أول أيام رمضان..بث مباشر لخطبة الجمعة من المسجد الأقصى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الملل.. فتاة تختبئ داخل غسالة ملابس والمطافئ تتدخل لإنقاذها.. شاهد

بإطلالة عصرية.. نبيلة عبيد تتألق في أحدث ظهور لها

عاصفة ترابية تضرب محافظة أسيوط وانقطاع الكهرباء والمياه وتوقف المخابز عن الإنتاج في عدد من القرى.. شاهد