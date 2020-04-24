تحرير 569 محضرا تموينيا في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم عن تحرير569 محضر تموينى بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع إستغلال المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا وحلول شهررمضان الكريم





وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية خلال الفترة من 20 الى 23 أبريل 2020 ،

وأسفرت عن تحرير 179 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و390 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدروالبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات آخري.





وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير محضر ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية ميت خاقان لحيازته لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى والتحفظ على 64 كجم دجاج وكفته ، وأخرضد صاحب محل بويات لحيازته بويات منتهية الصلاحية والتحفظ على 400عبوة دهانات بمركزشبين الكوم ، فيما تم تحرير 2 محضرلصاحب مخبز سياحى و صاحب محل بقالة بمركز أشمون لحيازتهم دقيق فاخر مجهول المصدر والتحفظ على 2.5 طن دقيق ، و18 شيكارة دقيق بلدى محظور تداوله.





كما تم تحريرمحضر ضد صاحب مصنع حلويات بمركز قويسنا لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 3 طن دقيق فاخر ، و250 شيكارة كيك أسفنجى زنة الشيكارة 10كجم و10 أسطوانات غاز سعة 25 كجم ،كما تم تحرير 4 محاضرلأصحاب مخازن مواد غذائية وبقالة بمركز منوف لإدارتهم النشاط بدون ترخيص والتحفظ على 7 طن مكرونة ،6 طن أرز ،2طن دقيق فاخر ، طن سمن صناعى ،5 ألاف باكوشاى ،2400 زجاجة خل ،600كجم جبن ،600 كجم ملح ، هذا وقد تم تحرير محضر ضد مسئول عن مستودع بوتاجاز بناحية أبشيش لتصرفة 125أسطوانة بوتاجازصغيرة وأخر ضد صاحب محطة خدمة تموين سيارات لتصرفة 9438لتر بنزين80 ،و278لترسولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء بمركز الباجور ، وكذا تحريرمحضر ضد صاحب مخبز بلدى بناحية العراقية مركز الشهداء لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعة بالسوق السوداء والتحفظ على 44 شيكارة دقيق .





وشدد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب .