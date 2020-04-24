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محافظات

إزالة 35 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في البحيرة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
واصلت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على الاراضي الزراعيه وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وتمكنت من ازالة 35 حالة تعد بمساحة 7929 م2  

وشدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. 

وفى نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( شبراخيت - ادكو - ابو حمص - دمنهور - الدلنجات - رشيد - حوش عيسى - الرحمانية) عن إزالة 35 حالة تعدى على مساحة 7929 م2 منها إزالة حالة تعدي علي أرض زراعيه بمساحة 2150 م٢ بقرية حسين الديب بشبراخيت ، كما تم إزالة سور بشارع بطول 30 م بقرية الربدان 

وإزالة 8 حالات تعدي بمساحة 1874 م بقري بركة غطاس وبسنتواي بأبو حمص و 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية ( 1834 م٢ ) بادكو عبارة عن مبني دور أرضي وأول علوي وأسوار وحوائط من الحجارة البيضاء والطوب الأحمر وأسوار طولية وعرضية من الحجارة البيضاء 

وتمكنت الحملة من ازالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 555 متر بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية و3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة 456 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض ومبني بالطوب الأبيض.

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 428 م٢ بمدينة رشيد و قرية محلة الأمير و 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعيه بمساحة 275 متر مربع بقرية شرنوب بدمنهور عبارة أسوار بالطوب الأبيض بالإضافة إلى إزالة 9 حالات ولاية النيل بمساحة 207 متر مربع بالرحمانية .

وتنفيذ قرار ايقاف أعمال مخالفه بمساحة 150 متر لدور اول علوى بغربال التابعه للوحده المحليه بشرنوب بدمنهور.

ووجه المحافظ بإستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف مهيبا بالمواطنين بعدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين. 


إزالة 35 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في البحيرة
إزالة 35 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في البحيرة
إزالة 35 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في البحيرة
إزالة 35 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في البحيرة
إزالة 35 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في البحيرة
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