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محافظات

في أول أيام رمضان.. انتظام حركة توريد القمح في الدقهلية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد  الدكتور ايمن مختار  محافظ الدقهلية اليوم الجمعه اول ايام شهر رمضان عددا من شون وصوامع القمح للاطمئنان على سير العمل فيها والتأكد من عدم وجود أية معوقات يرافقه  هيثم الشيخ نائب المحافظ والمهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين والمحاسب محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على انتظام حركة توريد محصول القمح بشون وصوامع المحافظة،وأوضح أنه تم استلام 25 ألف طن بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة حتى صباح اليوم الجمعه منذ بدء عمليات التوريد فى منتصف شهر  أبريل الجاري.
واشار  محافظ الدقهلية الى ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد ، واضاف أنه لابد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون.
واضاف محافظ الدقهلية إننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن،واشار إلى المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الاقماح تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طن.
واكد  محافظ الدقهلية على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده وضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل الفوري لإزالة اية معوقات واعداد تقارير المرور والمتابعه اولا باول في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال اية عقبات.
في أول أيام رمضان.. انتظام حركة توريد القمح في الدقهلية
في أول أيام رمضان.. انتظام حركة توريد القمح في الدقهلية
في أول أيام رمضان.. انتظام حركة توريد القمح في الدقهلية
في أول أيام رمضان.. انتظام حركة توريد القمح في الدقهلية
في أول أيام رمضان.. انتظام حركة توريد القمح في الدقهلية
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