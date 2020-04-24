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ديني

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:18 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأصدق التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وأكد الأزهر الشريف أن قواتنا المسلحة قدمت في سبيل تحرير تلك البقعة الغالية من أرض مصر الكثير من التضحيات التي ستظل تذكرها كتب التاريخ بأحرف من نور، ضاربا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس لاسترجاع كامل التراب الوطني، وبتر يد كل من تسول له نفسه التعرض لمصر وشعبها بسوء.

وفي تلك المناسبة، توجه الأزهر الشريف بخالص التحية والتقدير لرجال قواتنا المسلحة البواسل، الذين كانوا ولا يزالون الدرع الواقي والحصن الآمن لكل ما يهدد أرض الوطن من مخاطر خارجية وداخلية، داعيا الله العلي القدير أن يتقبل شهداءنا الأبراء الذين روت دمائهم أرض سيناء الحبيبة وفاضت أرواحهم الطاهرة في سبيل تحريرها من أيدي كل مغتصب.
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