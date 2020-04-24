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منوعات

بيل جيتس يقارن وباء كورونا بالحرب العالمية الثانية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

قارن الملياردير الأمريكي بيل جيتس أمس الخميس، بين فيروس كورونا والحرب العالمية الثانية وقال إنه من المستحيل المبالغة في الألم الذي سنشعر به لسنوات قادمة.


وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كتب جيتس أن فيروس كورونا يشبه الحرب العالمية بصرف النظر عن اختلاف الظروف فنحن جميعا في صف واحد ضد كورونا.


وأضاف أنه من المستحيل المبالغة في الألم الذي يشعر به الناس الآن وسيظلون يشعرون به لسنوات قادمة.


وقال غيتس في مشاركته: "نشأت أنا وزوجتى ميليندا عندما تعلمنا أن الحرب العالمية الثانية كانت اللحظة الحاسمة لجيل آبائنا  وبطريقة مماثلة ، فإن وباء COVID-19 - أول جائحة حديثة سيميز هذه الحقبة.


وحذر الملياردير الأمريكي قائلا: إذا كان الناس في ربيع عام 2021 سيحضرون أحداثًا عامة كبيرة  مثل المباريات الرياضية أو حفلات موسيقية في الاستادات الضخمة، فهذا سيتطلب مجهود خارق لجعل الناس يشعرون بالثقة بشأن الخروج مرة أخرى".


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