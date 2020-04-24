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تعليم

مدارس التعليم الفنى بأسوان تصنع الكمامات استعدادًا لتوزيعها على طلاب الدبلومات الفنية.. صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:26 م
مدارس التعليم الفنى
مدارس التعليم الفنى
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن القوات المسلحة قامت بإمداد المديرية بكمية من الأقمشة اللازمة لتصنيع الكمامات إستعدادًا لتوزيعها على طلبة الدبلومات لأداء إمتحاناتهم فى شهر مايو القادم فى طمأنينة كاملة ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور السيد الفيومى على أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المديرية والقوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من منطلق الحرص على سلامة أبنائنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية . 
وأكد السيد الفيومى على أنه تم توزيع هذه الأقمشة على مدرسة محمد محسن شعيب الصناعية بنات بإدارة أسوان التعليمية، وكذا مدرسة كوم أمبو الصناعية بنات بإدارة كوم أمبو التعليمية،  ومدرسة إدفو الصناعية بنات بإدارة إدفو التعليمية لتصنيع الكمامات بالتوازى لتوزيعها على الطلاب .

وأضاف الفيومى بأنه تم التعاون كذلك مع جامعة أسوان لأخد المواصفات القياسية لتصنيع الكمامة،  وهو الذى توازى مع إتخاذ المديرية لكافة الإجراءات الإحترازية من تعقيم وتطهير المدارس والورش التى يتم فيها التصنيع ، وأيضًا الإجراءات التى تضمن سلامة طاقم معلمى أقسام الملابس الجاهزة الذين يقومون بعملية التصنيع.

وأكمل وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم تشكيل لجنة من التعليم الفنى بالمديرية بقيادة محمد السيد مدير عام التعليم الفنى، وعضوية يحيى أبو الحسن مدير إدارة التعليم الصناعى، وحسن فرغلى مدير إدارة التوجيه الفنى لمتابعة آليات التصنيع ، وكذا الإجراءات المتخذة فى المدارس لجدولة عملية التصنيع والتخزين.

وقدم السيد الفيومى الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة على الجهود المبذولة، ولمحافظ أسوان الراعى الأول للعملية التعليمية،  وأيضًا الشكر الممزوج بأسمى آيات التقدير العرفان لمحمد مصطفى مدير مدسة محمد محسن شعيب الصناعية بنات، ومحمود عزت مدير مدرسة كوم امبو الصناعية بنات، ومحمد الباجا مدير مدرسة إدفو الصناعية بنات، وكذا معلمى وموجهى قسمى الملابس الجاهزة والتريكو بالمدارس الثلاث على الجهود المبذولة فى عمليات التصنيع، مؤكدًا أن النجاح الحقيقى لا يأتى إلا بتضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد .

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مدارس التعليم الفنى بأسوان تصنع الكمامات استعدادًا لتوزيعها على طلاب الدبلومات الفنية.. صور
مدارس التعليم الفنى بأسوان تصنع الكمامات استعدادًا لتوزيعها على طلاب الدبلومات الفنية.. صور
مدارس التعليم الفنى بأسوان تصنع الكمامات استعدادًا لتوزيعها على طلاب الدبلومات الفنية.. صور
مدارس التعليم الفنى بأسوان تصنع الكمامات استعدادًا لتوزيعها على طلاب الدبلومات الفنية.. صور
مدارس التعليم الفنى بأسوان تصنع الكمامات استعدادًا لتوزيعها على طلاب الدبلومات الفنية.. صور
مدارس التعليم الفنى بأسوان تصنع الكمامات استعدادًا لتوزيعها على طلاب الدبلومات الفنية.. صور
مدارس التعليم الفنى بأسوان تصنع الكمامات استعدادًا لتوزيعها على طلاب الدبلومات الفنية.. صور
مدارس التعليم الفنى بأسوان تصنع الكمامات استعدادًا لتوزيعها على طلاب الدبلومات الفنية.. صور
مدارس التعليم الفنى بأسوان تصنع الكمامات استعدادًا لتوزيعها على طلاب الدبلومات الفنية.. صور
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