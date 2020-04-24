الزمالك يستبعد ضم رجب بكار من بيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن استبعاد المجلس الابيض ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن استبعاد المجلس الابيض ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.