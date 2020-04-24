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رياضة

الزمالك يستبعد ضم رجب بكار من بيراميدز

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:54 م
رجب بكار لاعب بيراميدز
رجب بكار لاعب بيراميدز
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن استبعاد المجلس الابيض ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ياتي هذا بعد عرض اللاعب على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، ومن المنتظر أن يحسم المدرب الفرنسى خلال الأيام المقبلة هوية اللاعب الذى سيقرر ضمه فى الجبهة اليمنى بعد تلقيه عددًا من الترشيحات خلال الفترة الأخيرة.

فيما يتمهل مسؤولو القلعه البيضاء في ملف التعاقد مع لاعب أجنبى جديد خلال الفترة الحالية لعدة أسباب، أولها توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويعد هذا الي جانب عدم وضوح الرؤية بصورة نهائية حول العدد الذى يقره اتحاد الكرة لكل فريق بالموسم الجديد بعد دراسة تقليص عدد الأجانب المسموح بهم لكل فريق، وهو ما رفضته إدارة الزمالك بشكل قاطع.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على دراسة كافة الترشيحات التى تلقاها لتدعيم صفوف الزمالك بصورة جيدة فى الموسم الجديد.
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