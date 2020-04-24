محافظ القليوبية يتفقد كوبري قلما العلوي بتكلفة 220 مليون جنيه ..صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم المرحلة الأولى من تنفيذ كوبري قلما العلوي والذي يبلغ طوله 600 متر وتكلفة المشروع بالكامل تصل إلى 220 مليون جنيه، ويقوم على تنفيذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل.





والتقى محافظ القليوبية بمهندس الموقع واطمأن على سير جدول الأعمال، حيث تم الانتهاء تماما من أعمال الرصف للمرحلة الأولى وسيتم فتحه للتشغيل التجريبي خلال ساعات أمام المواطنين والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري.





وقال المحافظ إن الكوبرى الجديد شوف ينهى أزمة أهالي قرية قلما من عبور الطريق الزراعى السريع، حيث كانوا يعانون من كثرة حوادث السيارات بهذه المنطقة التي تشكل خطرا أثناء عبور الطريق وبعد الانتهاء من الكوبري سيقضي تماما علي التكدسات المرورية حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.