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فن

مسلسل فرصة تانية الحلقة الأولى.. ياسمين صبري تفقد الذاكرة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:28 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فرصة تانية خطوبة ملك "ياسمين صبري" على زياد "احمد مجدي"، لكنها انفصلت عنه بعدما شاهدته يخونها مع ريهام "ايتن عامر" والذى جمعتهما علاقة قديمة.

وبعدما فقد زياد الأمل في إرضاء ملك قرر الزواج من ريهام، في الوقت نفسه تعرضت ملك إلى حادث سير فقدت على إثره الذاكرة. 

كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
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