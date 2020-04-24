مسلسل فرصة تانية الحلقة الأولى.. ياسمين صبري تفقد الذاكرة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فرصة تانية خطوبة ملك "

" على زياد "احمد مجدي"، لكنها انفصلت عنه بعدما شاهدته يخونها مع ريهام "ايتن عامر" والذى جمعتهما علاقة قديمة.





وبعدما فقد زياد الأمل في إرضاء ملك قرر الزواج من ريهام، في الوقت نفسه تعرضت ملك إلى حادث سير فقدت على إثره الذاكرة.



