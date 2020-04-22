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فن

أحمد السقا عالق في لبنان.. فهل يدخل الحجر الصحي بعد عودته؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:48 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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محمد نبيـل

يُسدل النجم المصري أحمد السقا، الستارة اليوم عن تصوير الحلقة الأخيرة من برنامجه "إغلب السقا" الذي يصور فى لبنان وينتجه صادق الصباح، قبل انطلاق عرض أولى حلقات يوم الجمعة المقبل – أول أيام شهر رمضان المبارك على على كافة قنوات MBC.


ومن المنتظر أن يعود أحمد السقا خلال الأيام المقبلة إلى مصر قادما من العاصمة بيروت، فهل يدخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

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برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.



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