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فن

محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:36 م
إغلب السقا
إغلب السقا
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محمد نبيـل

بعد النحاج الكبير الذي واكب مُسلسل "ولد الغلابة" العام الماضي، يعود النجم أحمد السقا هذا العام ببرنامج "اغلب السقا" الذي يُعرض حصريًا على شاشة "MBC مصر" في رمضان المقبل.

 

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برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.

البرنامج تقدمه رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، وغيرهم.

 

محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر
محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر
محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر
محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر
محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر
محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر
محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر
محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر
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