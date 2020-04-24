أمين"البحوث الإسلامية": الصدق فضيلة أكدت عليها الأديان السماوية والمذاهب الوضعية





أكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الصدق من أهم الصفات الخلقية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان ، مشيرا إلى أن الأديان السماوية والمذاهب الوضعية أكدت على فضيلة الصدق ، وأن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجد أن الصدق صفة لازمة للأنبياء والمرسلين والمؤمنين.





جاء ذلك في أولى حلقات سلسلة "بأخلاقنا نرتقي" لمجمع البحوث الإسلامية على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتي يقدمها الأمين العام للمجمع ويتناول فيها الحديث عن الأخلاق ودورها في بناء القيم الإنسانية.





وأضاف عيّاد أن فضيلة الصدق تشمل جميع مناحي الحياة، حيث تكون في القول والعمل وفي تحقيق مقومات الدنيا.



