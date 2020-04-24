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فن

انت استثنائي.. بهاء سلطان يتصدر تويتر بأحدث أغانيه

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:17 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
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سعيد فراج
تصدر الفنان بهاء سلطان، قائمة البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ساعات من طرح أغنية بنك مصر «انت استثنائي» مع الفنان محمود العسيلي. 

وطرح الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان أغنية جديدة لبنك مصر بعنوان "انت استثنائي"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر.

وتقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش ولا اللي عشان الناس ديما يعيش زي السحاب كله مطر وخير .. انت مين متردد ف الحياة بين البنين ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين".

بينما أعلن محمود العسيلى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تعاونه مع صديقه، المطرب بهاء سلطان، في أغنية جديدة، وذلك تمهيدًا لطرح فيديو كليب الأغنية.

يذكر أن حقق محمود العسيلي، نجاحا كبيرا جدًا بأغنية "أنا ابن مصر" مع مدحت صالح، ومصطفى حجاج، وهي الأغنية الدعائية لبنك مصر العام الماضي.
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