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توك شو

السقا يهزم هنيدي ويفوز بـ100 ألف جنيه ويتبرع بها لمستشفى الأورمان بالصعيد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:40 م
السقا وهنيدي
السقا وهنيدي
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عبد الخالق صلاح
دخل الفنانان أحمد السقا ومحمد هنيدي في تحد قوي خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات الخيري الترفيهي " اغلب السقا".

واعلنت المذيعة رزان مغربي في اولي حلقات البرنامج المذاع فضائية "ام بي سي مصر"؛ التحدي القوي بين النحمين في لعبة قص الحبال ؛ التي فاز بها النجم أحمد السقا، وفاز ايضا بالنتجية النهائية بالبرنامج.

وحصل السقا؛ على جائزة مالية قدرها 100000 جنيه مصري؛ وتبرع لها لدار الاورمان لعلاج لسرطان بالصعيد.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.

البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.
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