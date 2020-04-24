لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

يعتبر الفشار من أكثر المسليات لذيذة الطعم، فهو له شعبية واسعة بين الصغار والكبار؛ حيث يعتبر طبقًا رائعًا في أوقات السهرات والتجمعات العائلية، وينصح بتناوله وذلك نظرًا للفوائد العديدة التي يحتوي عليها، هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها إعداد الفشار وبنكهات مختلفة يمكن شراؤها من الأسواق والمحال الخاصة.





المقادير:

كوب من حبوب الذرة

2 كوب

سكر بني

2 ملعقة كبيرة عسل

ربع كوب زبدة لينة

4 ملاعق كبيرة زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح









خطوات التحضير:

يسخن الفرن على درجة حرارة 150 مئوية، وتدهن الصينية بالزيت.

يوضع الزيت في وعلى على نار متوسطة حتى يسخن.

يوضع الذرة في الزيت، ويغطى، ويترك حتى ينضج.

يوضع السكر في وعاء آخر على نار هادئة، ويضاف إليه العسل والزبدة، ويقلب جيدًا حتى يتكرمل ويصبح لونه بني فاتح.

تضاف الفانيليا والبيكينج باودر، وتخلط جميع المكونات.

يصب فوق الفشار، وتقلب جيدًا حتى يغطي الفشار بالكراميل.

يوضع الفشار في الصينية، ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلًا.

يقدم مع المشروب المفضل



