AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:37 م
الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
Advertisements
نهى هجرس
يعتبر الفشار من أكثر المسليات لذيذة الطعم، فهو له شعبية واسعة بين الصغار والكبار؛ حيث يعتبر طبقًا رائعًا في أوقات السهرات والتجمعات العائلية، وينصح بتناوله وذلك نظرًا للفوائد العديدة التي يحتوي عليها، هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها إعداد الفشار وبنكهات مختلفة يمكن شراؤها من الأسواق والمحال الخاصة.

المقادير:
كوب من حبوب الذرة
2 كوب
سكر بني
2 ملعقة كبيرة عسل
ربع كوب زبدة لينة
4 ملاعق كبيرة زيت
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح


خطوات التحضير:
يسخن الفرن على درجة حرارة 150 مئوية، وتدهن الصينية بالزيت.
يوضع الزيت في وعلى على نار متوسطة حتى يسخن.
يوضع الذرة في الزيت، ويغطى، ويترك حتى ينضج.
يوضع السكر في وعاء آخر على نار هادئة، ويضاف إليه العسل والزبدة، ويقلب جيدًا حتى يتكرمل ويصبح لونه بني فاتح.
تضاف الفانيليا والبيكينج باودر، وتخلط جميع المكونات.
يصب فوق الفشار، وتقلب جيدًا حتى يغطي الفشار بالكراميل.
يوضع الفشار في الصينية، ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.
يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلًا.
يقدم مع المشروب المفضل

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة كب مخطط بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

3 طرق مختلفة لتحضير البان كيك

أحلى من السينما.. طريقة عمل الفشار بالكراميل

ترشيحاتنا

لسه بتتخض مني.. رامز جلال يعلق على غادة عادل بعد مقلب مجنون رسمي

بسبب كورونا.. البترول تنهي اتفاقيات تسوية مصنع دمياط لإسالة الغاز

أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

بعد أنباء عن تدهور صحته.. وكالة تكشف مكان زعيم كوريا الشمالية

علي جمعة: سيدنا نوح هو من لقب مصر بأم الدنيا وغوث العباد.. فيديو

عادة للبسطاء.. تعليق صادم من محافظ الإسكندرية عن مجسم الكعبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

بعد قصة اقتراح ترامب.. هل يمكن حقن مصابي كورونا بمواد التعقيم؟